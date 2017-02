Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt ist in Japan im vierten Quartal 2016 um 0,2% gegenüber dem Vorquartal gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Das leicht schwächer als erwartete Wachstum im vierten Quartal resultiere aus einer Stagnation der privaten Konsumausgaben. Erfreulich sei hingegen das Plus bei den Unternehmensinvestitionen.Japan befinde sich erstmals seit mehreren Jahren nicht unmittelbar vor einer drohenden Rezession. Gleichwohl sei der Wachstumspfad weiterhin flach und damit anfällig für etwaige Störungen. (13.02.2017/ac/a/m)