NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

USD 90,62 (28.02.2017)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (01.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 89 USD auf 92 USD an.Die im Rahmen des Investorentages präsentierten Ziele für die einzelnen Segmente würden die intakten Aussichten belegen. Bspw. werde für 2017 ein weiterer Zuwachs bei den Kreditausleihungen von rund 10%y/y erwartet. Dieser im Wesentlichen in den Segmenten Consumer & Community Banking und Commercial Banking zu realisierende Anstieg entspreche zwar einer Abschwächung ggü. 2016 (+15% y/y), jedoch auf Basis des marktbasierten implizierten Zinspfades für die USA rechne J.P. Morgan mit einem zusätzlichen Zinsüberschuss von 4 Mrd. USD in 2017. Bis 2019 würden sich diese zusätzlichen Erlöse auf rund 11 Mrd. USD summieren. Ferner sei u.a. im Segment Corporate & Investment Bank das mittelfristige Eigenkapitalrenditeziel von 13% auf 14% (2016: 16%) erhöht worden. Der Rückgang gegenüber 2016 sei vornehmlich auf höhere Kapitalanforderungen zurückzuführen.Alles in allem sehe der Analyst das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld als gut aufgestellt an. Er habe seine Ergebnisprognosen erhöht. Wegen der von ihm erwarteten Eigenkapitalrendite im Jahr 2018 erscheine ihm der Bewertungsaufschlag des Wertpapiers gerechtfertigt, begrenze jedoch das weitere Aufwärtspotenzial.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:86,58 EUR +2,20% (01.03.2017, 11:15)