Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (24.12.2016/ac/a/n)

Berlin (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase & Co-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Analyst von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Nach einem Kursanstieg von 35% würden viele Anleger abwinken, die Rally sei gelaufen. Doch Heibel erwarte, dass dies nur der Anfang gewesen sei, denn die Gewinnaussichten von J.P. Morgan Chase & Co, der größten US-Universalbank, seien exorbitant, auch wenn der designierte US-Präsident Donald Trump nur ein paar seiner Versprechen umsetzen könne.Die Erfahrung der USA mit Universalbanken sei keine gute. Heibel gehe davon aus, dass sowohl Banken als auch Aktionäre eine Rückkehr zu einer Art modernem Trennbankensystem begrüßen würden. Nach der in der Finanzkrise 2008 erfolgten Marktbereinigung habe die Erholungsphase gefolgt, in der die Überlebenden ihren vergrößerten Marktanteil gewinnbringend hätten ausnutzen können. Das könnte nun unter Trump nachgeholt werden.