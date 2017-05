XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

24,51 EUR (12.05.2017)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (15.05.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Richard Schramm von HSBC:Richard Schramm, Aktienanalyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) von 20,00 auf 22,00 Euro.Vor dem Hintergrund vielversprechender Wachstumsaussichten ziehe die Bewertung des Wertpapiers im Eiltempo an, so der Analyst. Unter dem neuen Vorstandschef müsse das Unternehmen diese Erwartungen erst einmal erfüllen. Das neue Kursziel habe Schramm insbesondere mit einer höheren Branchenbewertung begründet.Der Aktienanalyst von HSBC, Richard Schramm, hat das Kursziel für die JENOPTIK-Aktie von 20,00 auf 22,00 Euro erhöht und sein "hold"-Rating bestätigt. (Analyse vom 15.05.2017)Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:24,973 EUR +2,48% (15.05.2017, 09:13)