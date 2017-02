WKN JENOPTIK-Aktie:

Als integrierter Optoelektronik-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den fünf Sparten Laser & Materialbearbeitung, Optische Systeme, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung & Zivile Systeme aktiv.



Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie.



Der JENOPTIK-Konzern ging im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 1991 aus dem damaligen Kombinat VEB Carl Zeiss Jena hervor.



Hauptsitz des Optoelektronik-Konzerns ist Jena (Thüringen). Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist JENOPTIK in knapp 70 Ländern präsent und hat große ausländische Produktionsstandorte in den USA, in Frankreich und in der Schweiz sowie Beteiligungen in Singapur, Indien, China, Korea und Japan.



Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse des Analysten Dr. Oliver Pucker von Oddo Seydler:Dr. Oliver Pucker, Aktienanalyst von Oddo Seydler, vertritt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Die JENOPTIK AG habe im vierten Quartal 2016 ein starkes EBIT erwirtschaftet, jedoch auf Grund von Einmaleffekten. Unter der Leitung des neuen CEO's dürfte es in 2017 zu einer strategischen Neuausrichtung kommen. Angesichts der Expertise von Stefan Traeger könnte das Life Sciences-Geschäft einen Schub bekommen.Die Analysten von Oddo Seydler sind der Auffassung, dass die JENOPTIK-Aktie in 2017 eine Neubewertung erfahren könne. Solange aber keine größere Klarheit herrsche sollten Investoren an der Seitenlinie bleiben, so das Fazit von Analyst Dr. Oliver Pucker.In ihrer JENOPTIK-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oddo Seydler das "neutral"-Rating, heben aber das Kursziel auf 19,00 EUR an.