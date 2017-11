Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

33,88 EUR -4,38% (14.11.2017, 16:43)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

39,62 USD -4,16% (14.11.2017, 16:55)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

(14.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse der Analystin Grace Chen von Morgan Stanley:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Grace Chen von Morgan Stanley nur noch eine Gleichgewichtung der Aktien von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD).Nach der Rallye des Aktienkurses dürften die Aktien von JD.com nun eine Atempause einlegen, so die Einschätzung der Morgan Stanley-Analysten.Gegenwind im Bekleidungssegment könnte das Wachstum des Bruttowarenwertes in den kommenden Quartalen bremsen. Analystin Grace Chen betont ihre unverändert positive Haltung hinsichtlich der langfristigen Aussichten. Investoren sollten zunächst aber bessere Einstiegsgelegenheiten abwarten.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von CLSA den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück und reduzieren das Kursziel von 53,00 auf 45,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:33,57 EUR -6,92% (14.11.2017, 16:20)