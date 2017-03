Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

5,813 EUR -1,36% (07.03.2017, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

5,702 EUR -4,46% (07.03.2017, 10:10)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Segment "Advisory" vermittelt die JDC Group AG über ihre Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und FiNUM Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, mehr als 900.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4 Milliarden Euro und mehr als 1 Milliarde Neugeschäft pro Jahr ist die JDC Group AG einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" entwickelt die JDC Group AG moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht die JDC Group AG den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. (07.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Mit den am 06.03.2017 publizierten vorläufigen Zahlen habe die JDC Group AG auf Ergebnisebene die bisherigen Erwartungen des Analysten übertroffen. Während die vorläufigen Umsatzerlöse mit 77,2 Mio. Euro unterhalb den Prognosen von 82,1 Mio. Euro gelegen hätten, sei die Ergebnisschätzung mit einem vorläufigen EBITDA in Höhe von 2,7 Mio. Euro (GBC-Prognose: 2,3 Mio. Euro) übertroffen worden. Die niedrigere Wachstumsdynamik beim Umsatz führe der Analyst primär auf die etwas langsamere als erwartete Vertragsüberführung bei den in 2016 erworbenen Kundenbeständen. Zudem gehe er davon aus, dass die Einführung der "allesmeins"-App, als ein wichtiger Baustein der Digitalisierungsstrategie, zwar erfolgreich angelaufen sei, die größeren Wachstumsimpulse jedoch erst ab dem laufenden Geschäftsjahr 2017 erfolgen dürften.Der deutliche EBITDA-Anstieg auf 2,7 Mio. Euro (VJ: 1,3 Mio. Euro) sei auch vor dem Hintergrund der Transaktionskosten für die Bestandskäufe und Einmaleffekte in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro zu sehen, was sogar einen noch stärkere Ergebnisentwicklung verhindert habe. In den vergangenen Geschäftsjahren habe die Gesellschaft die Konzentration auf die profitablen Gesellschaften umgesetzt, was sich entsprechend positiv auf die Ergebnisentwicklung ausgewirkt habe. Zudem seien im vergangenen Geschäftsjahr innerhalb des Advisortech-Segments Zukäufe von rentablen Versicherungsportfolios getätigt worden, was einen ebenfalls margenerhöhenden Effekt gehabt habe.Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe die JDC Group AG erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2017 herausgegeben. Für 2017 erwarte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 85,0 bis 95,0 Mio. Euro und ein EBITDA in einer Bandbreite von 5,0 bis 6,0 Mio. Euro. Zur überproportionalen EBITDA-Entwicklung dürfte beispielsweise der ganzjährige Einbezug der margenstarken Provisionseinnahmen aus den in 2016 erworbenen Kundenbeständen beitragen. Zudem sollte das weitere Forcieren der Digitalisierungsstrategie erstmals nennenswerte Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern.Der Analyst habe die 2017er Prognosen der Unternehmensguidance angepasst, wobei er nun von niedrigeren Umsätzen, bei einem allerdings höheren Ergebnisniveau ausgehe. Die 2018er Prognosen habe er hingegen unverändert gelassen. Im Rahmen des DCF-Modells habe er auf Basis der konkreten Prognosen ein unverändertes Kursziel je Aktie von 8,40 Euro ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich ein Kurspotenzial von über 40% und daher vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die JDC Group-Aktie. (Analyse vom 07.03.2017)Börsenplätze JDC Group-Aktie: