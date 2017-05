ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Segment "Advisory" vermittelt die JDC Group AG über ihre Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und FiNUM Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, mehr als 900.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4 Milliarden Euro und mehr als 1 Milliarde Neugeschäft pro Jahr ist die JDC Group AG einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" entwickelt die JDC Group AG moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht die JDC Group AG den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. (23.05.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) unter die Lupe.Die Wiesbadener würden in Kürze Zahlen für das 1. Quartal 2017 verkünden. Wie die Aktienexperten aus Branchenkreisen hören würden, sei das Unternehmen sehr gut ins neue Jahr gestartet. Der Jahresauftakt solle die Prognose für das Gesamtjahr 2017 untermauern. Für 2017 erwarte das Unternehmen einen Umsatzanstieg auf 85 Mio. bis 95 Mio. Euro sowie eine Verdoppelung des EBITDA auf 5 bis 6 Mio. Euro. Beim EBITDA könnte vermutlich sogar die obere Bandbreite gut erreicht werden. Die Aktienexperten hätten die Aktie Anfang März bei Kursen von unter 6 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Die Empfehlung habe sich als Volltreffer erwiesen. Inzwischen handle das Papier bei 7.60 Euro. JDC Group bringe es bei diesem Kurs auf einen Börsenwert von 91 Mio. Euro. Überspringe die Aktie die Marke von 100 Mio. Euro dürfte dies ganz neue Investoren anlocken.Die JDC Group-Aktie ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2017)Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:7,953 EUR +0,16% (23.05.2017, 13:09)Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:7,97 EUR +0,38% (23.05.2017, 10:36)