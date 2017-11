Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (24.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Die JDC Group habe gestern den Bericht für das Q3/2017 vorgelegt. Darüber hinaus habe das Unternehmen den Erwerb zweier im Privatkundengeschäft tätigen Unternehmen der ARTUS-Gruppe bekannt gegeben.Der Umsatzanstieg in Q3 um 4% basiere auf einer erfreulichen Entwicklung des Segments Advisory (+15% auf 6,8 Mio. Euro vor Konsolidierung) sowie einem soliden Zuwachs im Segment Advisortech (+6% auf 14,7 Mio. Euro vor Konsolidierung). Hier habe Biller mit einer höheren Dynamik gerechnet. Wesentliche Wachstumstreiber seien in diesem Segment die im vergangenen Jahr zugekauften Versicherungsvertragsbestände sowie die Digitalisierungsdienstleistungen. Darüber hinaus habe sich die freundliche Kapitalmarktentwicklung positiv auf die Provisionserlöse im Fondsgeschäft ausgewirkt.Obwohl der Aufwand bereits den Personalaufbau für Kapazitäten zur Betreuung des kürzlich gewonnenen umfangreichen Outsourcing-Auftrages von Albatros enthalten habe, habe die EBITDA-Marge um 1,2 PP verbessert werden können. Auf Basis der ersten neun Monate ergebe sich eine um 2,5 PP erhöhte EBITDA-Marge. Der Anstieg beruhe im Wesentlichen auf den zugekauften Versicherungsverträgen, die eine höhere Marge als die für Dritte administrierten Bestände aufweisen würden.Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die JDC Group-Aktie. Das Kursziel werde bei 9,30 Euro belassen. (Analyse vom 24.11.2017)Börsenplätze JDC Group-Aktie: