Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Segment "Advisory" vermittelt die JDC Group AG über ihre Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und FiNUM Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, mehr als 900.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4 Milliarden Euro und mehr als 1 Milliarde Neugeschäft pro Jahr ist die JDC Group AG einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" entwickelt die JDC Group AG moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht die JDC Group AG den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. (28.02.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).JDC habe heute die Erweiterung des Vorstands um die Position eines Chief Digital Officers bekannt gegeben. Zudem werde das Unternehmen am 6. März die vorläufigen Zahlen für 2016 veröffentlichen.Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr um ca. 5% angestiegen sein. Zu dieser Entwicklung hätten nach Erachten des Analysten eine positive Entwicklung im Segment Advisory (FiNUM) und die Umsätze der zugekauften Versicherungsvertragsbestände (Geld.de, Aon) maßgeblich beigetragen. Im Kerngeschäft Advisortech sollten, abgesehen von den Bestandskäufen, die Impulse der zu Jahresbeginn 2016 implementierten Strategie noch gering gewesen sein. Der Umsatz dürfte hier deshalb in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ausgefallen sein.Beim EBITDA erwarte Biller eine stark überproportionale Verbesserung. Ursächlich hierfür seien seines Erachtens die Fokussierung auf profitable Aktivitäten und erste Ergebnisbeiträge der erworbenen Versicherungsbestände.Aufgrund eines etwas höheren Aufwands für Investitionen in die Digitalisierungsstrategie und der schleppenden Übertragung der erworbenen Vertragsbestände, die bis zum Ende des dritten Quartals angedauert habe, reduziere der Analyst seine bisherigen Schätzungen. Die Impulse der Digitalstrategie und die ab 2017 ganzjährig anfallenden Beiträge der Bestandszukäufe würden jedoch seines Erachtens wie ursprünglich antizipiert zum Tragen kommen. Insbesondere die App "allesmeins" in Verbindung mit dem hybriden Geschäftsmodell, das Portal Geld.de sowie die weitere Digitalisierung der Prozesse würden nach Erachten von Biller eine sehr gute Grundlage für die Entwicklung zum führenden Insurtech-Anbieter bilden.Die vermeldete Personalie untermauere die Strategie und die Equity Story eindrucksvoll. Gleichzeitig dürften die Q4-Zahlen den Erfolg der Neuausrichtung reflektieren. Auf Basis der angepassten Prognosen und der Fortschreibung des DCF-Modells ergebe sich ein leicht niedrigeres Kursziel von 7,80 Euro (zuvor: 8,00 Euro).Angesichts eines attraktiven Upsides von rund 40% bestätigt Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die JDC Group-Aktie. (Analyse vom 28.02.2017)