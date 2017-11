Tradegate-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:

5,90 Euro +0,02% (16.11.2017, 13:53)



Nasdaq-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:

USD 6,96 +0,00% (16.11.2017, 15:14, vorbörslich)



ISIN JA Solar Holdings-Aktie:

US4660902069



WKN JA Solar Holdings-Aktie:

A1J87E



Ticker Symbol JA Solar Holdings-Aktie Deutschland:

YI2A



Nasdaq Ticker-Symbol JA Solar Holdings-Aktie:

JASO



Kurzprofil JA Solar Holdings Co.:



JA Solar Holdings Co. (ISIN: US4660902069, WKN: A1J87E, Ticker-Symbol: YI2A, Nasdaq-Symbol: JASO) ist ein Entwickler, Produzent und Vermarkter von Photovoltaikprodukten. Die Hälfte des Umsatzes entfällt auf China. Die Produktpalette umfasst vor allem Solarzellen und Module.

(16.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - JA Solar Holdings-Aktienanalyse von Analyst Philip Shen von Roth Capital:Aktienanalyst Philip Shen vom Investmenthaus Roth Capital bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien von JA Solar Holdings Co. (ISIN: US4660902069, WKN: A1J87E, Ticker-Symbol: YI2A, Nasdaq-Symbol: JASO) seine neutrale Haltung.Die Geschäftszahlen von JA Solar Holdings Co. zum Oktober-Quartal seien durchwachsen ausgefallen. Die Planungen zum Auslieferungsvolumen im vierten Quartal würden aber stark aussehen.Das globale Angebots/Nachfrageverhältnis bei Modulen scheine ausgeglichen zu sein. JA Solar gehe aber von einer klaren Kapazitätenexpansion in 2018 aus. Nach Ansicht der Analysten von Roth Capital werde viel von der Nachfrage in China abhängen.Die Kosten für Polysilizium würden die Margen weiterhin beeinflussen. Analyst Philip Shen äußert als Negativpunkt die Unsicherheit bezüglich der Gewinnkraft bei JA Solar in 2018.Börsenplätze JA Solar Holdings-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:5,79 Euro -3,16% (16.11.2017, 13:58)