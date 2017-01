Wien (www.aktiencheck.de) - Der Iran lies diese Woche aufhorchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So habe die im Ranking der weltweit geprüften Ölreserven an Nummer 4 stehende Republik eine Liste mit 29 ausländischen Ölunternehmen veröffentlicht, die für zukünftige Öl- und Gasprojekte im Land bieten dürften. Unter den Unternehmen würden sich neben dem Oil Major Shell u.a. weitere europäische Namen wie Total, ENI, CEPSA Spain und OMV aber auch russische Corporates (Gazprom und LUKoil) sowie Vertreter aus Asien (z.B. Petronas, CNPC) befinden. Gleichzeitig komme bei diesen Unternehmen im Falle einer Zusammenarbeit der neue iranische Ölvertrag (Iran Petroleum Contract, IPC) zur Anwendung. Dieser ersetze einen über 20 Jahre alten, für ausländische Ölunternehmen weit nachteiligeren, Vertrag für Öl- und Gasinvestitionen. (05.01.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.