Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Montag kommt der Euroland sentix-Konjunkturindex, so die Analysten der DekaBank.Die deutsche Industrie sei bislang im Jahresverlauf ein wichtiges Standbein für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gewesen. Im August habe die deutsche Nettoproduktion sogar den höchsten Anstieg im Vergleich zum Vormonat seit mehr als fünf Jahren verbuchen können. Die Analysten würden im Oktober vor dem Hintergrund der starken Entwicklung in diesem Jahr mit einer kleinen Verschnaufpause bei der Produktion im produzierenden Gewerbe (Veröffentlichung am 07.12) rechnen. Dies dürfe aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es für die deutsche Industrie auf ein erfolgreiches Jahr 2017 hinaus laufe. Die Auftragsbücher seien weiterhin gut gefüllt und die Kapazitätsauslastung in Deutschland sei hoch.Der Beschäftigungsaufbau in den Vereinigten Staaten sei in diesem Jahr mit durchschnittlich knapp 170.000 Stellen schwächer als im Jahr zuvor gewesen. Gleichwohl schließe diese Abschwächung nicht aus, dass einzelne Monate deutlich höhere Zuwächse aufweisen würden. Für November (US-Arbeitsmarktbericht am 08.12.) sei mit solch einem Ausreißer zu rechnen. So deute die Mehrheit der bereits vorliegenden Frühindikatoren einen überdurchschnittlichen Beschäftigungsaufbau an. Zudem hätten in den Monaten August und September Hurrikan-bedingte Belastungen vorgelegen, die mit dem starken Zuwachs im Oktober noch nicht vollständig wieder aufgeholt worden seien. Mit einem Stellenaufbau von 230.000 erwarten die Analysten der DekaBank daher für November einen kräftigen Stellenzuwachs. Die Arbeitslosenquote dürfte hingegen auf dem Vormonatsniveau von 4,1% verharren. (01.12.2017/ac/a/m)