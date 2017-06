Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach starken Ausschlägen um die Jahreswende herum gab es im März Anzeichen, dass sich die Entwicklung der deutschen Auftragseingänge (Mi., 07.06., 08:00 Uhr) und der deutschen Industrieproduktion (Do., 08.06., 08:00 Uhr) beruhigt, dabei der Trend aber moderat aufwärts gerichtet bleibt, so die Analysten von Postbank Research.



Dies sollte im April bestätigt werden. Bei den Auftragseingängen würden die Analysten zwar nach zwei Monaten mit spürbaren Anstiegen mit einem moderaten Rückgang um 0,5% im Vormonatsvergleich rechnen. Bedingt durch einen Basiseffekt aus dem April 2016 dürfte die Vorjahresveränderungsrate aber kräftig von 2,4% auf 4,8% anziehen. Bei der Produktion würden die Analysten einen leichten Zuwachs um 0,2% gegenüber März erwarten. Die Jahresrate sollte sich mit 1,8% kaum verändern. In der Summe würden diese Daten auf ein solides, aber verhaltenes Wachstum in der Industrie hindeuten.



Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA sei recht gut, aber weit davon entfernt, auf einen bevorstehenden Boom hinzudeuten. Zugleich habe es in den letzten Monaten beim ISM-Serviceindex (Mo., 05.06., 16:00 Uhr) einige kräftige, eher zufallsbedingte Ausschläge gegeben. Nach dem deutlichen Anstieg auf 57,5 Punkte im April rechnen die Analysten von Postbank Research für Mai mit einem Rücksetzer auf 56,8 Punkte. An dem soliden Stimmungsbild würde dies nichts ändern. Für den EWU-Serviceindex (Di., 06.06., 10:00 Uhr) dürfte der vorläufig gemeldete, leichte Rückgang auf 56,2 Punkte bestätigt werden. Er läge damit zwar unter seinem US-Pendant, aber eben nur leicht, was in den letzten Jahren sehr selten vorgekommen sei. Es wäre ein weiteres Zeichen, dass sich der Euroraum in konjunktureller Hinsicht derzeit nicht hinter den USA verstecken müsse. (Ausgabe vom 02.06.2017) (05.06.2017/ac/a/m)







