Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten kann als ausgesprochen gut bezeichnet werden, so Tobias Basse und Frederik Kunze von der Nord LB.Das global weiterhin niedrige Zinsniveau helfe in diesem Kontext natürlich ebenfalls. An dieser Stelle zeige sich beim Blick auf den US-Rentenmarkt aber zunehmend ein potenzieller Belastungsfaktor. Die Anleger würden inzwischen fest von einer weiteren Leitzinsanhebung der FED im Dezember ausgehen. Diese Einschätzung der weiteren Pläne der Notenbank in Washington halten die Analysten der Nord LB für sehr realistisch. Entsprechend notiere die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren inzwischen im Bereich von 2,40%. Sollte die Marke von 2,60% überboten werden, würden "sichere" US-Staatsanleihen für Investoren deutlich an Attraktivität gewinnen; spätestens dann wären die Anleger im USD-Universum nämlich nicht mehr im Zustand des Anlagenotstandes gefangen. Folglich müsste mit Umschichtungen in den Geld- und Rentenmarkt der USA zu rechnen sein, was zunächst wohl vor allem die defensiveren Segmente des US-Aktienmarktes belasten würde.Angesichts des geldpolitischen Umfeldes in den Vereinigten Staaten müsse in dieser Woche von den Börsen mit ganz besonderem Interesse auf die aktuellen Zahlen zur Lage am Arbeitsmarkt der US-Wirtschaft geblickt werden. Nach den sturmbedingt schwächeren Zahlen im September sei nun mit einer Gegenbewegung beim Stellenaufbau zu rechnen. In der Summe sollten damit aber schon Daten gemeldet werden, die klar für das Szenario einer freundlichen Entwicklung der Beschäftigungssituation in den USA sprechen dürften. (Ausgabe vom 30.10.2017) (31.10.2017/ac/a/m)