Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

33,255 EUR -1,04% (13.03.2017, 14:46)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

35,69 USD -0,61% (13.03.2017, 14:36)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (13.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Das Unternehmen bestätige die Milliardenübernahme der israelischen Firma Mobileye. Die Transaktion belaufe sich auf 15,3 Milliarden Dollar. Damit bemühe sich der Chip-Gigant vom Kerngeschäft weiter unabhängiger zu machen und den Fokus mehr auf Zukunftsmärkte zu legen.Vorbörslich gerate die Intel-Aktie unter Druck. Ohnehin befinde sich der US-Titel seit Dezember letzten Jahres in einem Abwärtstrend.Engagierte Anleger sollten bei der Intel-Aktie trotzdem dabei bleiben, jedoch den Stopp bei 27,50 Euro beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2017)XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:33,655 EUR -0,35% (13.03.2017, 14:29)