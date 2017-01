Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (31.01.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 40 auf 42 USD.Der Umsatzanstieg in Q4 2016 habe positiv überrascht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv werte er, dass dabei erneut wesentliche Wachstumsimpulse aus den drei wichtigsten Geschäftsfeldern gekommen seien. Das Nettoergebnis sei in Q4 geringer als erwartet zurückgegangen. Der Ausblick für Q1 und das Gesamtjahr 2017 seien aber verhalten ausgefallen. Friebel habe seine Prognosen für 2017 nach unten revidiert.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Intel-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 40 auf 42 USD angehoben. (Analyse vom 31.01.2017)XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:34,01 EUR -2,91% (31.01.2017, 17:35)