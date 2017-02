Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (03.02.2017/ac/a/n)



Der weltgrößte Chiphersteller Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) hat ein starkes Schlussquartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse hätten um knapp 10 Prozent auf 16,37 Mrd. US-Dollar angezogen. Für eine faustdicke Überraschung habe dabei das PC-Geschäft gesorgt, das nach wie vor wichtigste Standbein des Konzerns. Hier seien die Umsätze im Berichtszeitraum um 4 Prozent auf 9,1 Mrd. US-Dollar gestiegen, das operative Ergebnis sei gar um 29,5 Prozent auf 3,5 Mrd. US-Dollar geklettert - angesichts der schwierigen Lage auf dem PC-Markt eine mehr als beachtliche Leistung. Auch in den übrigen Bereichen habe Intel zulegen können. Dass der Gewinn unter dem Strich leicht von 3,61 auf 3,56 Mrd. US-Dollar zurückgegangen sei, sei daher nicht weiter ins Gewicht gefallen, zumal Analysten größere Einbußen erwartet hätten. (Ausgabe 04/2017)