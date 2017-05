Die Stimmungsindikatoren bei den Konsumenten und Unternehmen hätten sehr hohe Niveaus erreicht. Die globale Konjunktur laufe so gut wie lange nicht mehr und eine weitere Steigerung erscheine vorderhand kaum möglich. So zeichne sich zum einen eine Verlangsamung der Wachstumsdynamik in wichtigen Regionen wie China und Europa ab. Zum anderen habe sich die Perspektive eines weiteren Wachstumsschubs in den USA durch politische Risiken eingetrübt. Denn durch die jetzt aufgenommenen Untersuchungen gegen den US-Präsidenten Trump dürfte eine zügige Verabschiedung seiner wirtschaftspolitischen Agenda durch den US-Kongress erschwert werden. Die Experten seien daher insgesamt weniger zuversichtlich für den US-Dollar.



Weniger interessant als vor wenigen Wochen erscheine das USD-Segment. Hintergrund bilde der jüngste Renditerückgang, der konjunkturell kaum gerechtfertigt sei, aber auch ein politisch bedingt geringeres Aufwertungspotenzial des USD. Umgekehrt hätten EUR-Anleihen nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und den nachlassenden politischen Risiken an Attraktivität gewonnen.



US-Dividendenpapiere würden unter Bewertungsaspekten relativ zu anderen Märkten - allen voran in der Eurozone - weniger attraktiv scheinen. Einerseits sei die gerade abgelaufene US-Berichtssaison sehr erfreulich ausgefallen. Andererseits hätten sich auch die Ertragserwartungen bei den europäischen Unternehmen klar aufgehellt. Weiterhin intakte Performanceaussichten würden auch japanische und Emerging Markets-Aktien aufweisen. Nachholbedarf würden weiterhin Schweizer Dividendenpapiere besitzen.



Das globale Konjunkturumfeld lasse weniger Gold- als vielmehr Rohstoffengagements insgesamt attraktiv erscheinen. Diese Anlageklasse sei aus Bewertungssicht sehr preiswert und weise zudem Nachholpotenzial auf. Noch dazu zeichne sich eine Stabilisierung respektive Erholung beim Ölpreis ab, nachdem der Abbau der OECD-Öllagerbestände und damit des Überangebots am Ölmarkt in Gang gekommen sei. (31.05.2017/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die gewichtigsten Volkswirtschaften befinden sich auf dem Wachstumspfad, das Risiko einer Rezession auf Sicht von zwölf Monaten ist sehr klein, so die Experten von Swisscanto Invest.Zudem würden die jüngsten Konjunkturindikatoren bestätigen, dass sich die Schwellenländer in einer zyklischen Erholungsphase befinden würden. Die Wachstumsdynamik in China werde sich leicht abschwächen, die Konjunkturentwicklung bleibe aber auf Zielkurs. Die konjunkturellen Vorlaufindikatoren für die Eurozone würden Höchststände erreichen. Nach dem Wahlergebnis in Frankreich habe zudem die politische Unsicherheit abgenommen. Das Risiko Italien schwele aber mindestens bis ins kommende Frühjahr.