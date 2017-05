Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,545 EUR -0,08% (16.05.2017, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,559 EUR +0,03% (16.05.2017, 16:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie kann auf längere Sicht in Richtung 30 Euro wieder laufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sieht bei der Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) noch viel Luft nach oben.Die Infineon-Aktie sei auf ein 15-Jahreshoch gestiegen. Laut dem Börsenexperten sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Infineon-Aktie auch die Marke von 20 Euro knacke. Die Zahlen von Infineon seien eher durchwachsen gewesen. Da hätten einige Analysten etwas auszusetzen gehabt. Gestern sei aber eine Analyse von Goldman Sachs erschienen, in der das Kursziel für die Infineon-Aktie auf 22 Euro und das Rating auf "buy" angehoben worden seien. Das habe die Infineon-Aktie beflügelt.Für Maydorn bleibe die Infineon-Aktie einer der DAX-Favoriten. Sie sei vergleichsweise immer noch nicht zu teuer. Zudem gebe es Übernahmefantasie bei Infineon. Hier passe einfach alles zusammen, denke der Aktienprofi.Auf längere Sicht kann die Infineon-Aktie in Richtung 30 Euro wieder laufen - von jetzt ab ist hier also viel Luft nach oben drin, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.05.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie: