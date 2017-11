Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,108 EUR +1,71% (26.10.2017, 15:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Wachstumstrend beibehalten - AktienanalyseInfineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hat ehrgeizige Ziele, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Halbleiterkonzern wolle in seinem größten Geschäftsbereich zur weltweiten Nummer Eins aufsteigen. "Wir wollen größter Halbleiterhersteller für Autoelektronik werden und diese Pole-Position auf Dauer besetzen", habe Peter Schiefer, Leiter des Geschäftsbereichs Automotive, der "Automobilwoche" gesagt. "Betrachtet man die vergangenen fünf Jahre, haben wir rund vier Prozent über dem Markt zugelegt." Diesen Wachstumstrend wolle man beibehalten.Die Infineon-Aktie hat 2017 um mehr als 35 Prozent zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:23,09 EUR +1,92% (26.10.2017, 15:14)