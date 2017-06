Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,645 EUR -0,23% (01.06.2017, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,653 EUR -0,52% (01.06.2017, 12:20)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Unternehmen gelingt Verschlüsselungs-Algorithmus - AktienanalyseInfineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist es gelungen, einen Verschlüsselungs-Algorithmus, der auch vor künftigen Quantencomputern sicher sein soll, auf einem kontaktlosen Sicherheitschip unterzubringen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Technologie könne in vielen Fällen auch auf bestehenden Chips per Software-Upgrade nachgerüstet werden, habe Thomas Pöppelmann von Infineon der dpa gesagt. Zum Beispiel in Personalausweisen oder Bankkarten würden solche kontaktlosen Sicherheitschips eingesetzt.So genannte Quantencomputer könnten aufgrund ihrer Rechenleistung verschiedene aktuell verwendete Verschlüsselungsalgorithmen knacken. Als führender Anbieter von Sicherheitslösungen bereite die Infineon Technologies AG den reibungslosen Übergang von heutigen Sicherheitsprotokollen auf die Post-Quantum-Kryptographie (Post-Quantum Cryptography; PQC) vor. Mit dieser Innovation sichere sich Infineon die Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Verschlüsselung, die der Leistung von Quantencomputern standhalte.Angriffe auf heutige Verschlüsselungsmechanismen mithilfe von Quantencomputern könnten innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre Realität sein. Sobald verfügbar, könnten Quantencomputer bestimmte Berechnungen wesentlich schneller als heutige Computer lösen.Quantencomputer würden sich durch die Eigenschaft auszeichnen, Berechnungen zeitgleich und um ein vielfaches schneller durchführen zu können. Damit könnten Quantencomputer Probleme lösen, die mit aktuell verfügbarer Rechenleistung nicht zu bewältigen wären. Quantencomputer seien damit auch in der Lage neue Möglichkeiten für das Durchsuchen von großen Datenbanken zu finden oder chemische oder physikalische Simulationen durchzuführen. Letztlich genau wegen dieser hohen Rechenleistung würden sie jedoch auch eine Gefahr für gängige Verschlüsselungsalgorithmen darstellen, die mit derzeit verfügbaren Technologien fast nicht zu entschlüsseln seien.Börsenplätze Infineon-Aktie: