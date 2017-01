Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Übernahmefantasie immer noch da - Kurse von über 20 Euro 2017 durchaus möglich! AktienanalyseSehr optimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Die Infineon-Aktie nähere sich schon dem Mehrjahreshoch bei 17,01 Euro. Die Frage laute nach Ansicht des Aktienprofis nur, wann das Mehrjahreshoch erreicht werde. Die Infineon-Aktie befinde sich immer noch in einem schönen Aufwärtstrend.Der Börsenexperte erinnere, dass Infineon nach wie vor ein Übernahmekandidat sei. Infineon sei in dem neuen digitalen Automarkt gut positioniert - das sei das Wachstumsfeld, das Infineon bearbeite. Das werde sich laut dem Börsenexperten langfristig auch in den Zahlen niederschlagen. Maydorn glaube, dass Infineon nicht allzu lange alleine bleiben werde. Spätestens dann, wenn die Übernahmefantasie verstärkt komme, werde die Infineon-Aktie nach oben ausbrechen.Kurse von über 20 Euro sind in diesem Jahr bei der Infineon-Aktie durchaus möglich, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie: