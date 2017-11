Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.11.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktieneperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am Mittwoch sei an der Wall Street eine deutliche Branchenrotation zu erkennen gewesen. Die Tech-Riesen aus dem Silicon Valley und die stark gelaufenen Halbleiteraktien seien unter Druck geraten. Auch nach Europa sei die Verkaufswelle geschwappt und im DAX habe vor allem die Infineon-Aktie unter dem Abverkauf gelitten.Trotz des Kursrücksetzers gehöre das Papier des deutschen Chipherstellers weiterhin zu den Highflyern des Jahres. Mit dem starken Automotive-Geschäft und der guten Marktposition in China sei Infineon auch für die Zukunft gut gerüstet. Ein Ende des Chip-Booms sei noch nicht abzusehen. Anleger sollten deshalb dabei bleiben und Neueinsteiger könnten die erneute Trendwende abwarten, da das Chartbild aktuell etwas angeschlagen sei, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:23,215 EUR -0,02% (30.11.2017, 13:23)