Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,722 EUR +0,32% (30.05.2017, 10:31)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon befinde sich weiter auf Wachstumskurs. Trotz der gescheiterten Wolfspeed-Übernahme möchte Konzernchef Reinhard Ploss weiterhin in den USA zukaufen. Ein geeignetes Unternehmen müsse jedoch erst noch gefunden werden. Das Wertpapier sollte profitieren und stehe vor dem Ausbruch über 20 Euro.Es mache Sinn, sich weiter nach günstigen Gelegenheiten für Zukäufe umzusehen, so Völkl. Zugleich sei auch die Übernahmefantasie um Infineon selbst unverändert im Markt. Das lukrative Geschäft mit Chips für die Autoindustrie, die starke Position in China und das attraktive Chartbild würden aber auch ohne Deal für den Titel sprechen.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:19,69 EUR +0,23% (30.05.2017, 10:20)