Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (29.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Leistung von Konzernchef Reinhard Ploss sei beeindruckend. Im März 2009 habe das Unternehmen noch kurz vor der Pleite gestanden. Ploss und sein Vorgänger Peter Bauer hätten dank der Industrie 4.0 jedoch die Wende geschafft. Inzwischen gehöre Infineon zu den wachstumsstärksten Unternehmen im DAX.Der Halbleiterhersteller habe schneller als Wettbewerber auf automatisierte Fertigung umgestellt. Dank konsequenter Fokussierung und hohem Integrationsgrad, der Auslagerung der defizitären Speichersparte Qimonda und der Verkauf des kleinen Handychipbereichs habe sich Infineon erneut zu einer der Top-Adressen in der Branche gemausert. Es spiegle sich auch im Chartbild wider.Vor gut acht Jahren sei ein Wertpapier nur 0,35 Euro wert. Vergangenen Freitag habe es ein neues Mehrjahreshoch erreicht - und zwar bei stolzen 19,76 Euro. Der Höhenflug sei auf dem gegenwärtigen Niveau aber noch nicht zu Ende. Mit dem Sprung über die psychologisch wichtige 20-Euro-Marke wäre der Weg nach oben frei. Nach unten sichere der langfristige Aufwärtstrend, der nun bei 17,80 Euro verlaufe, ab. Ferner würden insbesondere die alten Begrenzungen des Seitwärtstrends bei 18,20 und 19,20 Euro stützen. Die 200-Tages-Linie bei 16,79 Euro notiere ferner deutlich unterhalb des aktuellen Kurses.Anleger sollten bei der Infineon-Aktie an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie: