Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Ausreichend Platz nach oben! ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) befindet sich seit Anfang Juli letzten Jahres in einem Aufwärtstrend, der derzeit zwischen 16,30 und 19,30 Euro beschrieben werden kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auf dem aktuellen Niveau würden sich die Notierungen im unteren Bereich ihrer ansteigenden Tendenz bewegen, so dass ausreichend Platz nach oben bleibe. Seit Anfang dieses Jahres habe sich die Infineon-Aktie mit Ausnahme des Tiefs von Anfang Januar bei 16,07 Euro durchgehend über 16,20 Euro bewegt, woraus hier eine horizontale Unterstützung abgeleitet werden könne. Mit der Unterseite des Aufwärtstrends ergebe sich daraus ein Bereich, unter dem eine auf ansteigende Kurse setzende Position sinnvoll abgesichert werden könnte.Nach oben gelte es, zunächst das Hoch von November bei 17,03 Euro zu beachten. Überwindet die Infineon-Aktie diesen höchsten Stand seit mehr als vierzehn Jahren, könnte es auf kurze Sicht weiter nach oben bis auf 20 Euro gehen, was vom aktuellen Kurs einen Anstieg von rund zwanzig Prozent darstellen würde, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.01.2017)