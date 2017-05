Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Die Ampeln stehen weiter auf Grün! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Infineon habe gesagt, dass man in den USA ganz gerne zukaufen würde bzw. dass man Zukäufen nicht abgeneigt sei. Das werde die Infineon-Aktie jetzt kaum wesentlich beeinflussen und müsse laut dem Aktienprofi auch gar nicht, denn Infineon befinde sich in einem wunderschönen Aufwärtstrend. Er sei nicht zu steil: Die Infineon-Aktie laufe kontinuierlich nach oben, aber nicht so, dass man sich jeden Tag dramatisch Gedanken darüber machen müsse, ob es jetzt vielleicht zu einem Absturz komme. Nichtsdestotrotz habe sich die Infineon-Aktie von der 200-Tage-Linie ein bisschen entfernt.Da die Bewertung bei der Infineon-Aktie auch durchaus als moderat zu nennen ist, stehen die Ampeln weiter auf Grün, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.05.2017)