Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Metallpreise starten gemischt in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.



Zink und Blei zum Beispiel würden nach ihren starken Gewinnen am Freitag heute Morgen nachgeben und bei gut 3.200 USD bzw. über 2.500 USD je Tonne notieren. Dagegen seien Nickel (11.400 USD je Tonne) und Kupfer (6.850 USD je Tonne) im Plus. Neben diesen beiden Industriemetallen würden auch die Stahl- und Eisenerzpreise steigen - und das deutlich. So lege der nächstfällige Futures-Kontrakt für Betonstahl an der SHFE in Shanghai zeitweise um fast 3% zu. Der nächstfällige Futures-Kontrakt für Eisenerz an der SGX Asiaclear in Singapur sei vorübergehend sogar um fast 7% nach oben gesprungen. Erstmals seit zweieinhalb Monaten koste Eisenerz wieder mehr als 70 USD je Tonne. Gerechtfertigt sei dies nach Erachten der Analysten nicht. Denn China dürfte wegen der Produktionskürzungen der Stahlhersteller während der Wintermonate weniger Eisenerz nachfragen. Schon im Oktober habe China deshalb weniger Eisenerz importiert.



Auch im November dürften die Importe verhalten ausgefallen sein. Zugleich werde aber das Angebot stetig ausgeweitet. So würden Australien und Brasilien laut Einschätzung des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft im nächsten Jahr 4% bzw. 5% mehr Eisenerz exportieren (nach +3,8% und +2,7% in diesem Jahr). Schon jetzt gebe es aber mehr als genug Angebot wie zum Beispiel die Eisenerzvorräte in den chinesischen Häfen zeigen würden. Diese lägen mit fast 142 Mio. Tonnen auf einem Rekordhoch. (04.12.2017/ac/a/m)







