Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (22.12.2016/ac/a/a)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von "Zertifikate Journal":Die Experten von "Zertifikate Journal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des spanischen Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) unter die Lupe.Der spanische Modekonzern Inditex bleibe eine Klasse für sich. Das Unternehmen habe seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erneut zweistellig steigern können. Konkret seien die Umsätze um 11 Prozent auf 16,4 Mrd. Euro geklettert. Ohne den starken Euro hätte das Plus sogar 15 Prozent betragen. Der Nettogewinn habe sich um 9 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro erhöht. Das EBIT habe ebenfalls um 9 Prozent auf 2,82 Mrd. Euro zugelegt.Auch im Schlussquartal laufe bislang alles nach Plan: Inditex habe für den Zeitraum 1. November bis 12. Dezember ein Umsatzwachstum von 16 Prozent zu konstanten Währungen genannt - es dürfte also ein erfolgreiches Gesamtjahr werden. Der Konzern profitiere derzeit besonders von einem florierenden Onlinehandel: Inzwischen habe Inditex seine Präsenz über diesen Vertriebsweg auf 41 Länder ausgedehnt. Gleichzeitig investiere das Unternehmen weiter in sein Filialnetz. In den ersten neun Monaten wurden 227 neue Geschäfte in 50 Märkten eröffnet. Ingesamt komme die Zara-Mutter damit auf 7.240 Filialen in 93 Ländern.Börsenplätze Inditex-Aktie:Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:32,04 EUR +0,39% (22.12.2016, 15:53)