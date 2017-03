Seine Rhetorik habe Emerging Markets-Investoren an die umfangreichen Reformen von P.V. Narasimha Rao während der wirtschaftlichen Liberalisierung Indiens in den frühen 1990er Jahren erinnert. Nach Modis Wahltriumph 2014 sei der S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index (Sensex) um 30 Prozent gestiegen und habe Rekordhöhen erreicht.



Seitdem sei es enttäuschend langsam vorangegangen. Dennoch habe es Fortschritte gegeben. Die bedeutendste Leistung von Modi datiere aus dem vergangenen August, als er die Verfassung geändert habe, um ab dem 1. April 2017 eine neue, nationale Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) einzuführen.



Die GST könnte für die indische Wirtschaft einen großen Schritt nach vorne bedeuten, denn das Land habe derzeit ein föderales Steuersystem. Unternehmen, die mehr als einer Gerichtsbarkeit unterworfen seien, stünden vor einer Vielzahl von staatlichen Steuern, einschließlich der so genannten Oktroi-Abgabe - einer Einreisesteuer, die für eine der vertrauten Sehenswürdigkeiten Indiens verantwortlich sei: Eine Schlange von Lastwagen, die darauf warten würden, Staatsgrenzen zu passieren. Die GST werde die Oktroi und mehrere andere lokale Steuern mit einer nationalen Regelung ersetzen, das System straffen und Indien zum ersten Mal effektiv in einen einheitlichen Markt verwandeln.



In einigen Branchen dürften die Steuern während des Normungsprozesses steigen. Telekommunikationsunternehmen könnten negativ beeinflusst werden, da der Dienstleistungssteuersatz wahrscheinlich von 15 auf 18 Prozent ansteigen werde. Steuern auf Pharmaunternehmen könnten sich auch erhöhen.



Insgesamt dürften jedoch die wirtschaftlichen Vorteile für Indien in Form von Effizienzgewinnen und niedrigeren Verbraucherpreisen enorm sein. HSBC schätze, dass die GST mittelfristig 0,8 Prozent zum indischen BIP beisteuern könnte. Das neue Steuersystem stehe aber noch vor einigen parlamentarischen Hürden.



Tatsächlich sei die neue Steuer schon verwässert worden. Die ursprüngliche Absicht sei es gewesen, eine einzige Steuer einzuführen. Nach Widerstand von Landesregierungen werde die GST nun vier verschiedene Steuerstufen für unterschiedliche Güter umfassen, die von 5 bis 28 Prozent reichen würden. Nur etwa die Hälfte der indischen Landesgesetzgeber habe die Steuer ratifiziert und es gebe Bedenken, dass die übrigen Staaten, deren politische Macht zum großen Teil auf ihren steuerlichen Kapazitäten basiere, weitere Zugeständnisse aushandeln würden.



Nach Angaben der Weltbank liege in Indien die Rückgewinnungsrate für Investoren in Insolvenzverfahren bei 26 Prozent. Damit liege Indien hinter China (37 Prozent) und dem durchschnittlichen Wert bei Nationen mit hohem Einkommen in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (73 Prozent). Das neue Gesetz biete einen Rahmen, der es Gläubigern ermögliche, Forderungen innerhalb von 180 Tagen einzuziehen.



Dafür werde den Banken die Möglichkeit gegeben, die Kontrolle über angeschlagene Unternehmen zu übernehmen.



Dies ermögliche es dem Finanzsektor, sein am stärksten verwurzeltes und schädigendes Problem anzugehen: die Verbreitung von notleidenden Krediten (NPLs). Indiens Banken hätten in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg von NPLs angesichts weitverbreiteter Kreditausfällen bei Industrieunternehmen beobachtet. Nach Angaben der indischen Notenbank sei die NPL-Rate der Geschäftsbanken von 7,8 Prozent im März auf 9,7 Prozent im September 2016 gestiegen.



Wie werde das neue Insolvenzrecht den Landesregierungen zugute kommen? Wenn es ordnungsgemäß umgesetzt werde, werde es den Banken ermöglichen, ihr Kapital von notleidenden Vermögenswerten in produktivere Anlagen wie Kommunalanleihen zu verlagern. Modi habe die lokalen Regierungen dazu ermutigt, mehr von diesen Anleihen zu emittieren. Aus diesem Grund habe er im vergangenen Jahr neue Regulierungen eingeführt, die den städtischen Anleihemarkt als Teil seiner Smart Cities-Initiative beinhaltet habe, die er zur Steigerung von Infrastrukturausgaben gestartet habe.



Das neue Insolvenzsystem könnte dazu beitragen, dieses Projekt durch die Verankerung des Gläubigerschutzes im Gesetz zu unterstützen. Wenn Banken und andere Investoren aktivere Teilnehmer am entstehenden Kommunalanleihe-Markt würden, könnten die indischen Bundesstaaten Zugang zu einer neuen wertvollen Finanzierungsquelle erhalten, ihre Steuerabhängigkeit reduzieren und damit den potenziellen Rückschlag aufgrund der GST-Einführung ausgleichen.



In diesem Zusammenhang werde die Logik der Demonetarisierung klar. Die Schwemme großer Scheine in das Finanzsystem habe ihre Gesamtkapitalbasis gestärkt und werde es den Banken ermöglichen, produktive Investitionen in die indische Wirtschaft zu fördern. Mindestens 95 Prozent des entwerteten Bargeldes seien nun wieder in das Finanzsystem zurückgeflossen, was sogar die Erwartungen der Regierung übertreffe.



Diese verschiedenen, ineinander greifenden politischen Elemente würden darauf hindeuten, dass Modi einen kohärenten Wirtschaftsreformplan vorantreibe - auch wenn diese Reform manchmal langsam und fehlerhaft daherkomme. Dennoch lohne es sich, die derzeitigen regionalen Parlamentswahlen im Auge zu behalten.



Eine Stärkung der Oppositionsparteien wie der BSP in Uttar Pradesh könnte es für Modi schwieriger machen, seine Reformpläne durch das Oberhaus des indischen Parlaments zu bringen, wo die BJP derzeit nur 73 von 250 Sitzen halte. Investoren seien bezüglich des indischen Wirtschaftsprogramms von Modi vorsichtig optimistisch. Jetzt müsse er die Wähler überzeugen. (03.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Als Narendra Modi 2014 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, erwarteten Anleger weitreichende Wirtschaftsreformen von ihm, so Will Ballard, Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities bei Aviva Investors.Auch wenn der Prozess langsamer voranschreite als erwartet, bewege sich Indien in die richtige Richtung.Anfang Februar 2017 seien die ersten Stimmzettel in sechs indischen Bundesstaaten ausgezählt worden, darunter Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat des Landes. Der mehrstufige Wahlprozess bei den regionalen Parlamentswahlen werde als eine Volksabstimmung über die Regierung Modi und über eine politische Vorgehensweise im Besonderen angesehen: Demonetarisierung.Der 8. November 2016 werde als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden sei. In Indien jedoch habe sich die Aufmerksamkeit auf ein anderes Schockereignis konzentriert: Modis Ankündigung, dass alle 500 und 1.000-Rupien-Banknoten - etwa 86 Prozent des sich in Indien im Umlauf befindlichen Bargeldes - eingestampft würden.In den folgenden Wochen hätten tausende Menschen stundenlang in Schlangen gestanden, um ihre Geldscheine vor dem 30. Dezember bei Banken einzuzahlen.Geldautomaten hätten neu eingestellt werden müssen, um die Ersatzgeldscheine aufnehmen zu können, die kleiner seien als die alten.Laut der indischen Notenbank (RBI) seien vor dem Erlass 13 Prozent des BIP auf das zirkulierende Bargeld entfallen, was darauf hindeute, dass der abrupte Rückzug der Banknoten - und das darauf folgende Chaos - Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit nehmen würde. Der Umfang dieser Auswirkungen sei auch jetzt noch nicht ganz klar, aber die Ratingagentur Fitch habe ihre Prognose für das BIP-Wachstum Indiens für das Geschäftsjahr bis März 2017 von 7,4 Prozent auf 6,9 Prozent gesenkt.Modi und seine regierende Bharatiya Janata Partei (BJP) behaupten mit der Geldentwertung gegen Indiens Schattenwirtschaft vorzugehen, einem unversteuerten Geldpaket, das üble Aktivitäten im ganzen Land Vorschub leiste, so die Experten von Aviva Investors. Einkommenssteuerbeamte seien während des Geldentwertungsprozesses über Bargeldeinzahlungen im Wert von mehr als 250.000 Rupien informiert worden.Modi habe sich bemüht, die Bargeldreform als einen Schlag gegen das organisierte Verbrechen im Namen der Unterdrückten darzustellen. "Ich kenne die Kräfte gegen mich", habe er in einer Rede kurz nach der Reformankündigung gesagt. "Es kann sein, dass sie mich nicht leben lassen. Sie könnten mich ruinieren, weil sich ihre Beute aus 70 Jahren in Gefahr befindet."In Wahrheit gebe es wenige Beweise dafür, dass die Demonetarisierung bisher etwas im Kampf gegen Steuerhinterziehung und andere Formen der Korruption ausgerichtet habe. Es sei wahrscheinlich, dass das meiste Bargeld der Schattenwirtschaft längst ihren Weg in Immobilien oder andere Vermögenswerte gefunden habe. Am härtesten von der neuen Regelung betroffen seien arme Menschen aus ländlichen Gebieten ohne Bankkonto gewesen. Diese Menschen würden sich auf ihre Bargeldersparnisse verlassen, um zu überleben.Dennoch sollte Modi genug politisches Kapital in dieser Wählerschaft haben, um diesen hektischen Abwertungsprozess zu überstehen. Und er könnte in seiner Behauptung richtig liegen, dass sich dieser Schritt langfristig für Indien auszahlen werde. Um zu verstehen, warum das so sei, sei es wichtig, Modis umfangreiches Wirtschaftsprogramm zu betrachten. Während seine Reformen zuweilen stückweise und unüberlegt erscheinen mögen, lässt sich bei genauerem Hinsehen eine kohärente Strategie erkennen, so die Experten von Aviva Investors.Als Modi im Mai 2014 gewählt worden sei, seien Unternehmen und Investoren optimistisch gewesen, dass er seine Wahlversprechen einlösen würde: Hauptsächlich die Bürokratie zu senken, die das Wachstum in Indien so lange behindert habe.