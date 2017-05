Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

118,98 Euro +2,02% (31.05.2017, 15:43)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 132,68 +1,68% (31.05.2017, 16:14)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika.

(31.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse des Analysten Jay Olson von Oppenheimer:Aktienanalyst Jay Olson vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) weiterhin mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die Präsentation von Incyte Corp. anlässlich der ASCO sollten dabei helfen die Entscheidungen des Managements in klinischer Hinsicht besser nachzuvollziehen.Vor allem seien zusätzliche Daten für Epacadostat plus Keytruda bei NSCLC von Interesse. Hier sei die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung gestiegen, was die risikoadjustierten Epacadostat-Umsatzprognosen steigen lasse, so der Analyst Jay Olson.In ihrer Incyte-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oppenheimer das "perform"-Rating und erhöhen das Kursziel von 125,00 auf 135,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Incyte-Aktie:116,92 Euro -0,37% (31.05.2017, 13:07)