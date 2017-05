SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

76,45 CHF -0,59% (16.05.2017, 12:52)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (16.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Dem Unternehmen zufolge werde der CEO von Implenia Norge, Stig Ingar Evje, seit dem 3. Mai 2017 vermisst. Er sei von einer Wanderung im zwei Stunden von Oslo entfernten Skizentrum Sjusjøen nicht mehr zurückgekehrt. Eine groß angelegte Suchaktion sei erfolglos verlaufen, und die Suchmannschaften hätten die Suche aufgegeben. Tone Bachke, CFO von Implenia Norge, übernehme die Leitung des norwegischen Geschäftsbereichs bis auf weiteres.Stig Ingar Evje sei erst seit letztem November CEO von Implenia Norge. Das Unternehmen habe große Hoffnungen in ihn gesetzt, für die verlustträchtigen Geschäftseinheiten einen Turnaround zu bewirken. Dies sei eine schwierige Situation für die Familie wie auch für die Geschäftseinheiten von Implenia in einem ihrer fünf Kernmärkte.Börsenplätze Implenia-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Implenia-Aktie:70,887 EUR +1,63% (16.05.2017, 10:53)