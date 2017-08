Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

6,853 EUR (29.08.2017)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (30.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Das Unternehmen habe die Neuordnung seiner Brasilien-Aktivitäten (Einbringen der 100%-igen Tochtergesellschaft Elektro Holding (Umsatz Gj. 2016: 2,18 Mrd. Euro; EBITDA: 206 Mio. Euro) in die 39%-ige Beteiligung Neoenergia (Umsatz Gj. 2016: 5,76 Mrd. Euro; EBITDA: 716 Mio. Euro)) - wie Anfang Juni angekündigt - Ende August vollzogen. Iberdrola halte an der "neuen" Neoenergia (Umsatz Gj. 2016: 7,93 Mrd. Euro; EBITDA: 943 Mio. Euro; davon 76% Netzgeschäft) die Mehrheit (52,45%). Durch die Transaktion (Vollkonsolidierung der "neuen" Neoenergia) steige das EBITDA des Konzerns (Gj. 2016: 7,81 Mrd. Euro) um über 900 Mio. Euro. Sie solle ab dem ersten Jahr positiv zum bereinigten Nettoergebnis beitragen (ca. +4% y/y) und das berichtete Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2017 um rund 480 Mio. Euro (Buchgewinn) erhöhen. Auf berichteter Basis (EpS) ergebe sich jedoch 2018 eine Belastung von ca. 1% aufgrund der Firmenwertabschreibungen.Der Analyst sehe die Transaktion als sinnvoll an. Die Cashflow-Situation des Konzerns verbessere sich und die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen seien kaum beeinflusst (kein Mittelabfluss). Der Buchgewinn biete dem Konzern zusätzlichen Handlungsspielraum. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2017e: unverändert 0,45 Euro; berichtetes EPS 2017e: 0,51 (alt: 0,45) Euro; EPS 2018e: 0,48 (alt: 0,47) Euro). Das Wertpapier habe sich seit der letzten Kommentierung (21.07.) kaum bewegt.Börsenplätze Iberdrola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:6,852 EUR -0,17% (30.08.2017, 10:58)