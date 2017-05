Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

15,15 EUR -0,16% (24.05.2017, 17:35)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (24.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse der DZ BANK:ING Groep (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist hauptsächlich auf das Retail Banking und Firmenkundengeschäft konzentriert und bietet darüber hinaus Dienstleistungen im Bereich Investment Banking an, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Regional operiere ING Groep in Europa insbesondere in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Polen.ING habe für das erste Quartal 2017 einen Anstieg des bereinigten EBT um 39% auf 1,65 Mrd. Euro berichtet und damit die Erwartung um 21% übertroffen. Im Vergleich zu den EU-Banken sehe man bei ING weiterhin eine deutlich höhere Flexibilität. Das Provisionsergebnis habe um 12% zugenommen. Die harte Kernkapitalquote sei im Quartal um 30 Basispunkte auf 14,5% gestiegen, womit die hohen Mindestanforderungen in den Niederlanden von 11,75% für 2019 bereits übertroffen würden.Das Niedrigzinsumfeld stelle für ING einen erheblichen Belastungsfaktor dar. Dennoch verfüge ING mit der möglichen Anpassung der Einlagenzinssätze, der Veränderung des Asset Mixes und der Ausweitung des Volumens im Branchenvergleich über eine relativ hohe Flexibilität hinsichtlich der Steuerung des Zinsergebnisses.Börsenplätze ING Groep-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ING Groep-Aktie:15,195 EUR -0,14% (24.05.2017, 22:25)