XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

57,14 EUR -1,47% (23.02.2017, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

57,20 EUR -1,40% (23.02.2017, 15:28)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



Die INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) investiert langfristig in mittelständische Produktionsunternehmen. Die Grundlage bilden der mehrheitliche Erwerb von erfolgreichen mittelständischen Unternehmen und deren kontinuierliche Weiterentwicklung. INDUS kauft ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind.



2013 erwirtschafteten die rund 7.260 Mitarbeiter der INDUS Holding AG bei einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro ein EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von rund 114 Mio. Euro. Die Kernsegmente des Beteiligungsportfolios umfassen die Branchen Bauindustrie/Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Metalltechnik sowie Medizin- und Gesundheitstechnik. Besonders im letzten Segment will INDUS langfristig wachsen. Weitere interessante Perspektiven sieht die INDUS Holding AG in den Geschäftsfeldern Verkehr und Logistik, Energie- und Umwelttechnik sowie Automatisierung. Als Verbund von Hidden Champions sieht die INDUS Holding AG ihre Zukunft in Portfolioergänzungen durch Zukäufe in perspektivisch nachhaltig und überdurchschnittlich wachsenden Märkten. Gleichzeitig will die INDUS Holding AG ihre mittelständische Kultur erhalten und ihre technische Ausprägung mit innovativen, zukunftsträchtigen Produkten und Lösungen ausbauen.



Die INDUS-Gruppe besteht aus der INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach als Führungsgesellschaft sowie den einzelnen Beteiligungsunternehmen als selbstständige operative Einheiten. Zwischen den Gesellschaften und der Holding besteht eine dezentrale Aufgabenverteilung. Die Tochtergesellschaften handeln operativ selbstständig und verantworten die Bereiche Produktion und Vertrieb, Marketing und Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung. Die Holding konzentriert sich auf die klassischen Querschnittsfunktionen Finanzierung, Controlling, Bilanzierung, Steuern und Recht. (23.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Engelmayer von Independent Research:Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).Die vorläufigen 2016-Zahlen hätten insbesondere auf EBIT-Ebene die Analystenerwartung sowie die eigene Unternehmenszielsetzung deutlich übertroffen (u.a. verbesserte Geschäftsentwicklung in der Fahrzeugtechnik und Metalltechnik). Mit der um PPA-Effekte bereinigten EBIT-Marge von 10,8% (Vj.: 10,5%) zeige sich die erfolgreiche M&A-Strategie im Rahmen des Erwerbs von wachstums- und margenstarken Portfoliounternehmen.In 2017 sollte sich im Vergleich zum Vorjahr die M&A-Aktivität wieder erhöhen. Nach dem Erwerb von M+P International Anfang 2017 sollten im Jahresverlauf drei bis vier weitere Wachstumsakquisitionen erfolgen (neben Add-On-Akquisitionen zur Portfoliostärkung). Die Bilanzrelationen (EK-Quote per 31.12.2016: 42%) sowie eine derzeit verfügbare Liquidität von 120 Mio. Euro würden die höhere M&A-Aktivitäten in 2017 ermöglichen.Bezüglich der Dividende sei mit einem höheren Anstieg zu rechnen als bislang von Engelmayer unterstellt. So sollte der Dividendenvorschlag bei mind. 1,30 (alt: 1,25; 2015: 1,20) Euro/Aktie liegen.Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: