Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



Die Gruppe besteht aus der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) mit Sitz in Bergisch Gladbach als Führungsgesellschaft sowie den einzelnen Beteiligungsunternehmen. Die Tochtergesellschaften entwickeln ihr Geschäft wirtschaftlich und operativ eigenständig. Über einen regemäßigen Dialog mit den Geschäftsführungen stellt das Unternehmen sicher, dass dabei auch seine Interessen als wesentlicher Gesellschafter gewahrt bleiben. Dadurch ist INDUS über die Entwicklungen in den Unternehmen so gut informiert, dass sie sie bei Bedarf kompetent unterstützen kann.



Als führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung im deutschsprachigen Mittelstand erwirbt das Unternehmen überwiegend inhabergeführte Gesellschaften und unterstützt sie mit langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Dabei sorgt INDUS dafür, dass die Beteiligungen ihre besondere Stärke bewahren können: ihre mittelständische Identität.



Leistungsversprechen:



Aktionären bietet INDUS eine ertragsorientierte Anlage mit Perspektive auf eine langfristige Wertsteigerung.



Beteiligungen ist INDUS ein Sparringspartner, der sie mit Kapital, Erfahrung und Wissen in ihrer Entwicklung unterstützt.



Partnern ist INDUS eine verlässliche Größe: fair im Umgang, berechenbar und konstruktiv in der Zusammenarbeit.



In den vergangenen Jahrzehnten hat sich INDUS durch die Akquisition von rund 40 mittelständischen Hidden Champions ein diversifiziertes und überdurchschnittlich ertragreiches Portfolio aufgebaut. Unter dem Schlagwort "buy & hold" stand dabei stets das langfristige Investment im Vordergrund.



Um dem erhöhten Veränderungstempo im aktuellen Wirtschaftsumfeld gerecht zu werden, hai INDUS die bewährte Strategie um den zusätzlichen Baustein "let develop" ergänzt: "Wir wollen unseren Gesellschaften verstärkt und gezielt Mittel zur Verfügung stellen, damit sie ihr Geschäft auch unter den neuen Bedingungen erfolgreich weiterentwickeln können." (17.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Engelmayer von Independent Research:Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).Die Q3-Zahlen hätten bei einer höher als von dem Analysten erwarteten Umsatzdynamik (Umsatz Q3 2017: +16% auf 418 (Vj.: 361) Mio. Euro) seine Ergebnisprognosen getroffen (u.a. EBIT Q3 2017: 42 (Vj.: 37) Mio. Euro). Einem stärkeren Ergebniswachstum habe die Entwicklung in der Fahrzeugtechnik entgegengestanden (Segment-EBIT Q3 2017: 2,4 (Vj.: 3,5) Mio. Euro; Segment-EBIT-Marge Q3 2017: 2,0%), die wegen der veränderten Capex-Maßnahmen der Automotive-OEM unter einem anhaltenden Margendruck leide (u.a. Elektromobilität).Die Unternehmensführung habe deswegen bei der Zahlenvorlage darauf verwiesen, dass 2018 "punktuell nach Lösungen im Bereich Fahrzeugtechnik" gesucht werden solle. Demgegenüber sei die Entwicklung insbesondere in den Segmenten Bau/Infrastruktur, Maschinen-/Anlagenbau sowie Metalltechnik hervorragend verlaufen (zweistelliges EBIT-Wachstum). Deswegen erwarte der Analyst trotz der anhaltenden Schwäche in der Fahrzeugtechnik das Erreichen der Unternehmensprognose. Die EBIT-Unternehmensprognose sollte sogar das obere Ende der Bandbreite erreichen.Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die INDUS Holding-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 74,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 17.11.2017)Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:62,12 EUR -0,43% (17.11.2017, 13:03)Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:62,00 EUR -0,66% (17.11.2017, 12:19)ISIN INDUS Holding-Aktie:DE0006200108WKN INDUS Holding-Aktie:620010