Die von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nachbörslich vorgelegten Zahlen lagen zwar bei Umsatz und Gewinn je Aktie über den Analystenschätzungen, der Markt hat sich von der schwachen Margenentwicklung und dem 19. Umsatzrückgang in Folge letztlich dennoch enttäuscht gezeigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der europaweit zweitgrößte Einzelhändler, Carrefour (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF), habe mit seinen Q4-Zahlen und einem Umsatzwachstum von 2,9% die Erwartungen erfüllen können. Obwohl es am Heimatmarkt Frankreich bei Großsupermärkten eher schlecht gelaufen sei, habe der Konzern jedoch speziell in Spanien (+4,1%) und Brasilien (+9%) von einer sehr dynamischen Umsatzentwicklung profitieren können.Die weitaus besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnisse beimHalbleiterhersteller und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL)-Zulieferer Skyworks (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM) hätten die Aktien der Apple-Zuliefererkette (u.a. Cirrus (ISIN: US1727551004, WKN: 877381, Ticker-Symbol: CRU), Avago, NXP (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI)) im nachbörslichen Handel teilweise stark anziehen lassen, da Gerüchte um eine mögliche Produktionskürzung beim iPhone 7 in den Wochen zuvor immer wieder die Runde gemacht hätten. (20.01.2017/ac/a/m)