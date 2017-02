Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

163,50 EUR 163,50 EUR (06.02.2017, 12:01)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

175,82 USD +0,71% (03.02.2017, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (06.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktie: "Watson" - Künstliche Intelligenz für jedermann - AktienanalyseDas innovativste Unternehmen der USA heißt nicht Google und auch nicht Apple, sondern IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM), so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Im zurückliegenden Jahr habe das Urgestein amerikanischer Informationstechnologie 8.088 Patente erlangt und damit mehr als jedes andere Unternehmen in den USA. Auf Platz zwei folge mit riesigem Abstand Google mit 2.835 Patenten. Damit könne IBM zum 24. Mal den Titel als Unternehmen mit den meisten Patenten für sich beanspruchen.Die Wurzeln des Konzerns würden bis in das Jahr 1896 zurückreichen. Damals habe Herman Hollerith die Tabulating Machine Company gegründet. Diese habe Maschinen zur Zählung und Auswertung von Lochkarten, der "Festplatte" des frühen 20. Jahrhunderts entwickelt. Bereits in den 1950er-Jahren habe IBM die ersten Computer gebaut, die später Microsoft-Gründer Bill Gates und Apple-Ikone Steve Jobs zu ihren eigenen Computerideen inspiriert hätten.IBM sei mehrmals in seiner Geschichte neu ausgerichtet worden. Heute verstehe sich das Unternehmen als IT-Beratungsdienstleister. Eigene PCs würden nicht mehr hergestellt. Zudem arbeite der Konzern an intelligenten IT-Lösungen. Und genau hier habe IBM für 2017 eine "Revolution" angekündigt, die auch Konkurrenten wie Microsoft unter Zugzwang setzen werde. Mit "Watson", einem IT-System, das mithilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) arbeite, solle quasi jedem Büroangestellten ein persönlicher Sekretär an die Seite gestellt werden, erläutere David Kenny, Leiter der Watson-Sparte. Watson lese und filtere E-Mails, schlage Antworten und Handlungen vor, organisiere Termine oder stelle Informationen zu Themen zusammen.Börsenplätze IBM-Aktie:XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:163,95 EUR +0,71% (06.02.2017, 11:36)