Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.01.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - IBM-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Seit Anfang 2013 befinde sich "big blue" in einer sehr schwierigen Marktphase. Schließlich habe der Technologietitel seither eine Korrektur um in der Spitze nahezu 100 USD auf das Börsenparkett gelegt. Aktuell befinde sich die IBM-Aktie allerdings in einer vielversprechenden Ausgangslage, um die Korrektur der letzten Jahre zu den Akten zu legen. So arbeite das Papier daran, die Widerstandszone aus den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 90 Monate (akt. bei 163,24/166,48 EUR) und vor allem den Abwärtstrend seit 2013 (akt. bei 166,21 EUR) nachhaltig zu ‎überwinden. Rückenwind komme dabei vonseiten der quantitativen Indikatoren.Sowohl der RSI als auch der trendfolgende MACD hätten im Verlauf des Jahres 2016 auf historisch niedrigem Niveau neue Einstiegssignale generiert. Bei dem angeführten Oszillator komme zusätzlich der Bruch des langfristigen Abwärtstrends als möglichem Vorboten im eigentlichen Chartverlauf hinzu. Im Fall eines nachhaltigen Ausbruchs würden deshalb die Hochs und Tiefs bei knapp 180 USD ein erstes Anlaufziel definieren, ehe die Hochs von 2014 bei knapp 200 USD wieder auf die Agenda rücken würden.Als erste Absicherung auf der Unterseite bieten sich zwei Fibonacci-Retracements bei rund 154 USD bzw. das jüngste Verlaufstief bei knapp 148 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 17.01.2017)XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:157,20 EUR -0,79% (17.01.2017, 09:45)Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:156,96 EUR -0,69% (17.01.2017, 09:05)