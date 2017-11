NYSE Euronext-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: IAG) weiterhin zu halten.IAMGOLD Corp. habe auf der EPS-Ebene das abgelaufene Quartal wesentlich besser beendet als angenommen und auch vom Markt erwartet. Die zurechenbare Goldproduktion habe sich im Rahmen der Prognosen bewegt. Das starke EPS sei insofern von nicht-operativen Faktoren getrieben worden. Zu nennen seien in diesem Zusammenhang niedrigere Abschreibungen, geringere Explorationsausgaben sowie höhere Zinseinkünfte. Die Kostenstruktur dürfte auch in Q4 auf einem erhöhten Niveau bleiben, so die Analysten von Canaccord Genuity.Der IAMGOLD-Aktienkurs sei in den letzten Wochen zurückgekommen. Der Titel bleibe aber auf Jahresssicht der Top-Performer. Im Vergleich zur Peer Group werde die IAMGOLD-Aktie auf NAV-Basis mit einem 13%igen Aufschlag gehandelt. Abgesehen davon sorgt sich Analyst Tony Lesik um die seismischen Probleme bei Westwood (22% des NAV’s).Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 8,75 CAD.Frankfurt-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:5,40 Euro +1,01% (09.11.2017, 14:50)Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:5,41 Euro +2,00% (09.11.2017, 14:06)