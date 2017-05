NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst James Faucette von Morgan Stanley:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst James Faucette vom Investmenthaus Morgan Stanley nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO).Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass Cisco Systems Inc. auf längere Sicht im Bereich Security-Defined Networks (SDN) Marktanteile gewinnen werde.Das Unternehmen dürfte mit Bestandskunden die Geschäftsbeziehungen verstärken und daher größere Anteile an den IT-Budgets erringen.Abgesehen davon misst Analyst James Faucette auch dem Kerngeschäft einen höheren Wert bei und spricht von positiven Auswirkungen durch mögliche Steuerreformen. Ein stärkeres Aufwärtspotenzial bei den Gewinnen sollte sich auch in höheren Bewertungsmultiplen niederschlagen.