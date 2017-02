XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

117,45 EUR -0,04% (17.02.2017, 12:00)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

117,549 EUR -0,06% (17.02.2017, 12:03)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (17.02.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von 119 Euro auf 123 Euro.Der Konzern werde am 23.02. die Zahlen für das Q4 und das Geschäftsjahr 2016 vorlegen. Cherdron erwarte dabei eine solide Quartalsentwicklung und gehe von einem Umsatzanstieg auf 4,50 (Vj.: 4,37) Mrd. Euro aus. Das organische Wachstum dürfte sich dabei etwa auf dem Niveau der Vorquartale bewegen (9M: +3,0% y/y). Die bereinigte EBIT-Marge sollte aus Sicht der Analystin mit 16,8% das geringste Niveau im Jahresverlauf erreichen, damit aber deutlich über dem Vorjahr (15,3%) liegen. Bei dem im Jahresverlauf traditionell schwächsten Quartals-Nettoergebnis rechne sie mit einem Anstieg von 6,3% y/y auf 474 Mio. Euro.Den bei der Strategiepräsentation (Mitte November 2016) bestätigten Ausblick für 2016 sollte Henkel bei dem von Cherdron erwarteten soliden Q4 ohne Probleme erzielen. Aus der in Q3 abgeschlossenen Übernahme von The Sun Products erwarte sich Cherdron für die nächsten Quartale positive Impulse für die Geschäftsentwicklung.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: