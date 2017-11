XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (14.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Die Q3-Zahlen seien gemischt ausgefallen. So seien beim berichteten Umsatz wegen stärker als prognostizierter Währungseffekte die Erwartungen verfehlt worden, wohingegen die organische Entwicklung erwartungsgemäß ausgefallen sei und sich in der Mitte der bestätigten Jahresguidance befunden habe. Ergebnisseitig habe das bereinigte EBIT im Rahmen der Prognosen gelegen, jedoch hätten die berichteten Zahlen (EBIT und Nettoergebnis) enttäuscht. Hierbei hätten eine schwache Bruttomarge (Währungseffekte) sowie höher als erwartete Restrukturierungsaufwendungen belastet. Positiv hervorzuheben sei allerdings die weitere Steigerung der bereinigten EBIT-Marge. Der Ausblick für 2017 sei für das bereinigte EPS (+9% y/y (bisher: +7% bis +9% y/y (2016: 5,36 Euro))) angehoben worden, sei damit aber wenig überraschend ausgefallen.Die Analystin habe ihre Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e (berichtet): 5,22 (alt: 5,33) Euro). Das Wertpapier habe mit einem Kursrückgang auf das Zahlenwerk reagiert. Dies führe die Analystin auf das ergebnisseitig (berichtet) schwache Abschneiden und die nach wie vor hohe Wettbewerbsintensität (v.a. in Westeuropa) im Konsumsektor zurück. Trotzdem dürften das starke Wachstum im Elektronik/ Allgemeinen Industriegeschäft sowie die letztlich abgeschlossenen Akquisitionen die Geschäftsentwicklung weiter stützen.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:116,316 EUR -3,84% (14.11.2017, 12:25)