Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

114,551 EUR +0,14% (10.01.2017, 14:59)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (10.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Interessante Charttechnik - AktienanalyseVor wenigen Wochen hat Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) konkrete Finanzziele für den Zeitraum bis zum Jahr 2020 definiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In den nächsten vier Jahren wolle Henkel ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent erreichen. Dazu sollten die Wachstumsmärkte überproportional beitragen. Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie habe sich Henkel ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7 bis 9 Prozent zum Ziel gesetzt. Eine Erhöhung der Investitionen von rund 2 Mrd. Euro im Zeitraum 2013 bis 2016 auf bis zu 3 Mrd. Euro im Zeitraum 2017 bis 2020 solle das Wachstum von Henkel unterstützen.Interessant sei die Henkel-Aktie aktuell insbesondere in charttechnischer Hinsicht. Denn der DAX-Titel bewege sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie gegenwärtig bei 107 Euro verlaufe. Zuvor könnte die 200-Tage-Linie, welche sich aktuell bei etwa 110 Euro befindet, für Unterstützung sorgen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.01.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:114,55 EUR +0,31% (10.01.2017, 14:44)