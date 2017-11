Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktie: Börsendebüt geglückt!!! AktienanalyseIm zweiten Anlauf ist HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) der Gang an die Börse gelungen. Gestern feierte der Lebensmittel-Lieferdienst sein Debüt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.HelloFresh sei im Jahr 2011 gegründet worden und sitze in Berlin. Das noch junge Unternehmen liefere wöchentlich eine sogenannte Kochbox mit Rezepten und den entsprechenden Zutaten an seine Kunden nach Hause. Auf diese Weise solle die Frage "Was koche ich heute?" sowie das teils lästige und zeitintensive Einkaufen entfallen. Mit über 2.000 Mitarbeitern habe HelloFresh im zweiten Quartal 2017 insgesamt 33,7 Millionen Mahlzeiten an die etwa 1,3 Millionen aktiven Kunden ausgeliefert. Neben Deutschland sei HelloFresh auch in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Österreich, der Schweiz und Luxemburg tätig. Mit einem Anteil von nahezu 50% sei das börsennotierte Beteiligungsunternehmen Rocket Internet Hauptaktionär.Bereits 2015 habe das Berliner Unternehmen an die Börse gehen wollen, doch aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes sei dieser Versuch wieder abgeblasen worden. Damit der Börsengang beim zweiten Anlauf habe gelingen können, habe HelloFresh einige Preiszugeständnisse machen müssen. Bei dem letztendlich festgelegten Ausgabepreis von 10,25 Euro sei das Unternehmen rund 1,7 Milliarden Euro wert, was unter der letzten Finanzierungsrunde im vergangenen Dezember liege - damals habe HelloFresh eine Bewertung von 2 Milliarden Euro erzielen können. Nichtsdestotrotz sei der Börsengang ein Erfolg. Die Nachfrage sei zumindest am ersten Handelstag groß gewesen und der Schlusskurs habe mit 10,68 Euro über dem Ausgabepreis von 10,25 Euro gelegen.Für die insgesamt 31 Millionen ausgegebenen Anteilscheine hätten 318 Millionen Euro erlöst werden können. Das Geld fließe allein HelloFresh zu und solle weiteres Wachstum finanzieren. Vor allem das Geschäft in den USA wolle Firmenchef Dominik Richter weiter ausbauen. Ein Großteil des Geldes werde daher voraussichtlich in das Marketing fließen. Allein im ersten Halbjahr 2017 hätten diese Ausgaben bei 123 Millionen Euro gelegen.Deutsche Kunden könnten bei HelloFresh zwischen drei verschiedenen Kochboxen - Classic Box, Veggie Box und Obst Box - wählen. Somit sollen die wichtigsten Geschmäcker angesprochen werden, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 03.11.2017)