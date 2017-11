WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: HDD

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: HBGRF

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (17.11.2017/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Die Halbjahreszahlen des deutschen Druckmaschinenbauers hätten einen Schock verursacht. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie scheine nun aber reif für den Rebound, nachdem sie sich bei 2,80 Euro habe stabilisieren können, auf der 200-Tage-Linie aufgeschlagen habe und technisch überverkauft sei. Zumindest das alte Ausbruchniveau bei 3,00 Euro sollte in naher Zukunft getestet werden. Ob es Potenzial darüber hinaus gebe, hänge vom Newsflow ab. Heidelberger Druck müsse, dass würden die Aktienexperten schon seit Monaten betonen, Hinweise auf einen anziehenden Auftragseingang liefern. Dann könnte sich die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auch oberhalb von 3,00 Euro behaupten und an die starke Performance aus dem Herbst anknüpfen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2017)