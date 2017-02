ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (14.02.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druck-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Im dritten Quartal der Finanzperiode 2016/17 habe Heidelberger Druck einen Umsatzrückgang von 5% auf 608 Mio. Euro hinnehmen müssen. Das EBITDA habe trotzdem um über 20% auf 49 Mio. Euro gesteigert werden können, der Nettogewinn sei auf etwas mehr als 17 Mio. Euro verdoppelt worden. Für die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verspreche der Vorstand angesichts eines komfortablen Auftragsbestands von 739 Mio. Euro eine höhere Dynamik, die sich auch adäquat im Gewinn niederschlagen dürfte. Als enttäuschend werte man aber den Auftragseingang im dritten Quartal, der mit 582 Mio. Euro nur auf dem niedrigen Vorjahreswert gelegen habe. Den Schub der Branchenmesse Drupa im letzten Jahr habe das Unternehmen bislang nicht in eine nachhaltig höhere Dynamik bei der Akquise ummünzen können.Daher haben sich die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bei der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie entschieden, den Gewinn in der Nebenwerte-Empfehlungsliste (+6,7%) zu realisieren. (Ausgabe 5 vom 11.02.2017)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,349 EUR +0,30% (13.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,345 EUR -0,64% (13.02.2017, 21:58)