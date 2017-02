Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (14.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Eckdaten an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) fest.Die Q4-Eckdaten (Umsatz, bereinigtes EBITDA, operatives Ergebnis) seien erwartungsgemäß durch die am 01.07.2016 erfolgte Komplettübernahme von Italcementi geprägt gewesen. Sie seien durchweg hinter den (Markt-)Prognosen zurückgeblieben. Auf vergleichbarer Basis (lfl.) hätten sich für das Q4 Rückgänge ergeben. Die Ziele für 2016 (lfl. und pro-forma) habe HeidelbergCement nur teilweise erfüllt. Einen Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe der Konzern noch nicht veröffentlicht. Das Gleiche gelte bezüglich eines konkreten Ausblicks für 2017.Diermeier habe seine Gewinnreihe angepasst (u.a. EPS 2016e: 3,74 (alt: 3,83) Euro; EPS 2017e: 4,93 (alt: 5,22) Euro; EPS 2018e: 5,70 (alt: 6,10) Euro). Der DAX-Titel stehe zur Handelseröffnung nach den nach Meinung des Analysten schwach ausgefallenen Q4-Eckdaten unter Abgabedruck.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt aber in Erwartung eines deutlichen Gewinnwachstums seine Halteempfehlung für die HeidelbergCement-Aktie. Das Kursziel werde von 98 Euro auf 99 Euro erhöht. (Analyse vom 14.02.2017)XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:88,25 EUR -2,22% (14.02.2017, 10:25)