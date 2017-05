Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 175 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 955.000 TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 361 Standorten in 118 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 122 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (23.05.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Cohrs von Warburg Research:Christian Cohrs, Aktienanalyst von Warburg Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Reederei Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) fest.Warburg Research habe eine Investorenkonferenz veranstaltet. Vor diesem Hintergrund verweise der Aktienanalyst darauf, dass sich bei der Hapag-Lloyd AG eine gute Kostenkontrolle mit einer verbesserten Fundamentallage in der Branche paare. Dies halte Cohrs für eine wundervolle Kombination.Christian Cohrs, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt in einer aktuellen Hapag-Lloyd-Aktienanalyse das Rating "buy" mit einem Kursziel von 34 Euro. (Analyse vom 23.05.2017)XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:27,215 EUR -0,11% (23.05.2017, 17:35)